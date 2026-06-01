Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1-7 Haziran Çevre ve İklim Değişikliği Haftası kapsamında yayımladığı mesajda, çevrenin korunmasının ve iklim değişikliğiyle mücadelenin insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Çevre ve İklim Değişikliği Haftası’nın doğal kaynakların korunması, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Yavuz, dünyayı tehdit eden çevresel sorunlara dikkat çekti.

Mesajında iklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve biyolojik çeşitlilikteki azalmaya değinen Yavuz, bu küresel sorunların çözümünün ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Vali Yavuz,

"İnsanlığın ortak evi olan dünyamız; iklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümü bireyden topluma, yerel yönetimlerden kamu kurumlarına kadar herkesin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesine bağlıdır"

ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS TEMİZ BİR ÇEVREDİR”

Çevrenin korunmasının yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli konusu olduğuna dikkat çeken Yavuz, daha temiz hava, daha sağlıklı su kaynakları ve daha yeşil bir çevre için gösterilecek her çabanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu kaydetti.

Vali Yavuz mesajının sonunda, Çevre ve İklim Değişikliği Haftası’nın çevre bilincinin gelişmesine katkı sunmasını temenni ederek, doğaya karşı sorumlulukların yeniden hatırlandığı bu anlamlı haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.