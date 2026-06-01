Malatya'da yeni haftanın ilk gününde ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel namaz vakitlerini derledik. Öte yandan, yatırım ve ticaret alanında sıkça gündeme gelen "Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alıp-satmak caiz midir?" sorusunun cevabı da haberimizde. İşte 1 Haziran Pazartesi Malatya ezan saatleri ve Diyanet'in konuya ilişkin değerlendirmesi...

1 HAZİRAN PAZARTESİ MALATYA EZAN VAKİTLERİ (GÜNCEL LİSTE)

Malatya'da bugün ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03:12

Güneş: 04:58

Öğle: 12:32

İkindi: 16:24

Akşam: 19:52

Yatsı: 21:30

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ (ELÜS) ALIP-SATMAK CAİZ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre Elektronik Ürün Senedi (ELÜS), lisanslı depolara teslim edilen saklanabilir tarım ürünleri karşılığında düzenlenen ve ürünün cinsi, sınıfı ile kalitesini gösteren mülkiyet belgeleri olarak tanımlanıyor. İlgili kurum nezdinde elektronik ortamda kayıt altına alınan bu senetler, ticaret borsalarında alım-satıma konu olabiliyor.

DİYANET'TEN ELÜS AÇIKLAMASI

Diyanet'e göre ELÜS'ün temsil ettiği ürünün dinen meşru, fiziken mevcut ve aynı vasıfta teslim edilebilir olması halinde bu senetlerin alım-satımını yapmak caiz kabul ediliyor.

Ancak söz konusu senetlerin organize teverruk işlemlerine konu edilmesinin caiz olmadığı belirtiliyor. Ayrıca iki ürünü temsil eden senetlerin birbiriyle değiştirilmesi durumunda aynı cins mallarda peşinlik ve eşitlik, farklı cins mallarda ise peşinlik şartına uyulması gerekiyor.

HANGİ ŞARTLARA DİKKAT EDİLMELİ?

Diyanet'in değerlendirmesine göre işlemlerin vadeli olarak yapılması halinde bedellerden en az birinin peşin olması gerekiyor. Bunun yanı sıra ELÜS'ün faizli işlemler dışında rehin ve benzeri şekillerde teminat olarak gösterilmesinde ve temsil ettiği ürünün sigortalanmasında da fıkhi açıdan bir sakınca bulunmadığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, özellikle tarım ürünleri ticareti yapan vatandaşların işlem yapmadan önce hem hukuki hem de dini şartları dikkate almalarının önem taşıdığına dikkat çekiyor.