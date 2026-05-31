Yaz tatili öncesinde okullardaki devam zorunluluğu ve kapanış tarihi yaklaşırken, sosyal medyada dolaşan tatil iddiaları kafa karışıklığına yol açtı. Haziran ayının ilk gününde okula gitmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci, "1 Haziran Pazartesi günü okullar tatil mi?" ve "Yarın okullarda ders var mı, yok mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte çok merak edilen o soruların yanıtları....

YARIN OKUL VAR MI, YOK MU? 1 HAZİRAN PAZARTESİ DERS YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Haziran 2026 Pazartesi günü tüm kademelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecek. Haftanın ilk gününde okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir resmi karar veya duyuru bulunuroor. Öğrenciler ve öğretmenler belirlenen ders programı doğrultusunda okul binalarındaki yerini alacak.

MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ VE İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlamıştı. Öğrencilerin yoğun bir tempoda sürdürdüğü bu süreç, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak karnelerle birlikte resmen sona erecek. Bu tarihe kadar okullarda eğitim faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülecek.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Haziran ayı içerisindeki bir diğer önemli tarih ise Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı dönem olarak öne çıktı. 12 Haziran 2026 Cuma günü LGS kapsamında sınav merkezi olarak belirlenen bazı okullarda hazırlık ve uygulama süreçleri yürütülecek. Bu nedenle sadece sınavın organize edileceği ilgili okullarda eğitim öğretime bir günlük ara verilecek.