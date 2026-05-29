Yaz mevsiminin etkisini iyice artırdığı bu günlerde, Darende Irmaklı Mahallesi’ndeki taşlık ve kayalık alanda güneşlenen dev engerek yılanı çevre sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ölümcül zehre sahip olan yılanın taşların arasında tamamen hareketsiz şekilde durduğu ve doğal yapıyla adeta bütünleşerek kamufle olduğu gözlendi.

Hava sıcaklıklarının ani yükselişiyle birlikte başta yılanlar olmak üzere birçok tehlikeli sürüngen türünün Malatya genelindeki doğal yaşam alanlarında daha aktif hale geldiği bildirildi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan engerek yılanlarının, vücut ısılarını dengelemek amacıyla gündüz saatlerinde güneşlenmek için açık ve taşlık alanlara çıktığı ifade ediliyor.

"SAKIN MÜDAHALE ETMEYİN!"

Vakaların artması üzerine uzmanlar, Malatya genelinde kırsal alanlarda çalışan veya doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar için hayati uyarılarda bulundu. Oldukça yüksek zehir oranına sahip olan engerek yılanı ile karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

Mesafenizi Koruyun: Engerek yılanları tehdit algılamadıkları sürece doğrudan insanlara saldırmayı tercih etmezler. Yılanı fark ettiğiniz an yavaşça bölgeden uzaklaşın.

Asla Müdahale Etmeyin: Hayvanı korkutacak, kışkırtacak taş atma veya sopayla dürtme gibi hareketlerden kesinlikle kaçının. Sıkışmış veya tehdit altında hisseden engerek yılanları çok hızlı reaksiyon göstererek saldırabilir.

Adımlara Dikkat: Taşlık, çalılık ve yüksek otların bulunduğu kırsal arazilerde yürürken bastığınız yerleri mutlaka kontrol edin ve koruyucu bot/çizme tercih edin.

Yetkililer, havaların sıcak seyretmeye devam edeceği önümüzdeki günlerde, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan Darende halkının arazi çalışmalarında çok daha temkinli ve dikkatli olması gerektiğini önemle vurguladı.