Kayısının ana vatanı ve dünya başkenti Malatya’da, bu yıl tarım sezonu tarihi bir coşkuyla başladı. Kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen ilkbahar yağmurlarıyla toprağın suya doyması, meyve ağaçlarındaki verimliliği zirveye taşıdı.

Geçtiğimiz yıl Malatya başta olmak üzere bölgedeki birçok ili olumsuz etkileyen, üreticiye büyük zarar veren zirai don hadisesi, bu yıl yerini adeta bolluk ve berekete bıraktı.

Doğa ana, geçen yılın yaralarını bu yıl fazlasıyla sarmaya hazırlanıyor.

Malatya ekonomisinin can damarı olan ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip olan kayısı, dallarda tüm ihtişamıyla boy göstermeye başladı.

Kentin eşsiz iklimiyle beslenen ve güneşi içine hapseden kayısılar, çağla halinden olgunlaşma evresine doğru hızla ilerliyor.

Dalları dolduran meyve yoğunluğu, bu yıl hem iç piyasada hem de ihracatta rekorlar kırılabileceğinin sinyalini veriyor.

Malatya’nın bereketli topraklarında baş gösteren bu bolluk, sadece yerel üreticiyi değil, ülke ekonomisini de yakından ilgilendiriyor.

Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının devasa bir kısmını tek başına karşılayan Malatya'da, meyvenin bol olması ihracatçıları da heyecanlandırdı.