Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Ali Boyraz, evinin bahçesinde oturduğu sırada aniden cama çarparak yere düşen sıra dışı bir canlı fark etti.

Yerde duran iri ve boynuzlu böceği gören Boyraz, daha önce bölgede hiç rastlamadığı bu canlıyı merak ederek incelemeye başladı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR CANLIYLA KARŞILAŞTIK"

Yapılan internet araştırmasının ardından böceğin nadir görülen ve doğanın en güçlü canlısı olarak kabul edilen gergedan böceği (Oryctes nasicornis) olduğunu öğrenen Ali Boyraz, şaşkınlığını gizleyemedi. Böceği bir süre güvenli bir kapta inceleyen ve cep telefonu kamerasıyla o anları ölümsüzleştiren Boyraz, nadide canlıya zarar vermeden yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

GERGEDAN BÖCEĞİ NEDİR, NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Halk arasında "gergedan böceği" olarak bilinen bu tür, kafasının üzerindeki gergedan boynuzuna benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor. İşte bu gizemli canlı hakkında az bilinen bazı çarpıcı gerçekler:

İnanılmaz Güç: Kendi ağırlıklarının 850 katına kadar yük taşıyabilirler. Bir insanın bu güçte olması, yaklaşık 60 tonu kaldırması anlamına gelir!

Zararsız Devler: Korkutucu ve güçlü görünümlerinin aksine, insanlara karşı tamamen zararsızdırlar. Isırma ya da sokma özellikleri yoktur.

Doğa Dostu: Genellikle çürüyen ağaç kabukları ve yapraklarla beslenerek doğadaki geri dönüşüme katkı sağlarlar.

Malatya'nın zengin biyoçeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seren bu olay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uzmanlar, bu tür nadir canlılarla karşılaşıldığında Ali Boyraz'ın yaptığı gibi doğaya zarar vermeden ait oldukları yere bırakılmasının ekolojik denge için büyük önem taşıdığını belirtiyor.