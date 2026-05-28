Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir’de duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine annesini kaybettiği belirlenen yavru sansarı koruma altına aldı.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Doğanşehir Şefliği ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yavru sansarın annesini kaybettiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından teslim alınan yavru sansar koruma altına alındı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yavru sansarın bakım ve tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, sağlık durumunun uygun hale gelmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca doğaya ve yaban hayatına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür edildi.