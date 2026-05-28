6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan ve yoğun çalışmalarla yeniden inşa edilen Malatya’da, bu kez de fahiş kira artışları gündeme bomba gibi düştü. Kent bayramlaşma töreninde Malatya eşrafına ve kamuoyuna seslenen Vali Seddar Yavuz, dükkan ve iş yeri kiralarını fahiş oranlarda artıran mülk sahiplerini çok sert bir dille uyardı. Vali Yavuz, kentin ticaretini canlandırmak adına herkesi insaflı davranmaya ve sorumluluk almaya çağırdı.

“FIRSAT KOLLAMAK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Konuşmasında deprem konutları ve iş yerlerinin tamamlandığına dikkat çeken Vali Yavuz, mülk sahiplerinin fırsatçılık yapmaması gerektiğinin altını çizdi. Yaşanan fahiş artışları çarpıcı bir örnekle gözler önüne seren Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Malatya'yı ayağa kaldırdık, Allah'a hamdolsun. Bundan sonra iş yerlerini kiralayacak arkadaşlarımız insaflı hareket etmeli. Deprem öncesi 180 bin TL’ye kiralayan eğer bugün 5 milyon istiyorsa korkarım ki yeni felaketlerle karşılaşırız. Biz aynı zamanda şükretmeyi bilen bir anlayıştan geliyoruz. Yüce Rabbimiz 'Şükrederseniz nimetimi artırırım' buyuruyor. Bunun tersi, 'Şükretmezseniz nimetimi azaltırım' demektir. Fahiş kiralar istemek, esnafın buraları tutmasını engellemek, biraz daha bekleyelim acaba daha yüksek gelir elde edebilir miyiz diye fırsat kollamak kabul edilebilir değil."

"İŞ YERLERİ BİTMEDİ" BAHANESİNİN ARKASINA SIĞINAMAYIN

Vali Yavuz, dükkanların teslim edildiğini belirterek, mülk sahiplerinin "iş yerleri bitmedi" bahanesinin arkasına sığınamayacağını, artık üretimi ve ticareti hızlıca başlatma zamanı geldiğini vurguladı.

Konuşmasının devamında bu uyarıları bayram gününde yapmasının nedenini "Burası aynı zamanda bir istişare meclisidir" diyerek açıklayan Vali Seddar Yavuz, Malatya’nın kalkınmasının dışarıdan değil, kentin kendi insanıyla olacağını belirtti. 750 bin nüfuslu Malatya halkına ve şehir dışındaki tüm Malatyalılara seslenen Yavuz; fahiş kira engelinin aşılması durumunda kentteki ticaretin, sanayinin ve ekonominin eskisinden çok daha hızlı şahlanacağını ifade ederek mülk sahiplerine “ellerinizi ve gönüllerinizi birleştirin" çağrısında bulundu.