Malatya'nın Darende ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Darende Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programı, Belediye Sosyal Tesisleri bünyesindeki Köprügözü Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bayramlaşma programına Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Bozkurt, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren, kardeşlik bağlarını pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın paylaşma, fedakârlık ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olduğunu ifade etti.

Millet olarak en büyük güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Bozkurt, "Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin en güçlü şekilde yaşandığı mübarek günlerdir. Büyüklerimizin hayır dualarını almak, küçüklerimizi sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak ve gönül köprülerini güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği önemli sorumluluklardandır" dedi.

Darende'nin tarih boyunca dayanışma kültürü ve güçlü toplumsal yapısıyla örnek bir ilçe olduğunu belirten Bozkurt, ilçede kardeşlik ve paylaşma ruhunun yaşatılmaya devam ettiğini söyledi. Bayramların aynı zamanda şükür, paylaşma ve muhasebe zamanı olduğuna dikkat çeken Bozkurt, ihtiyaç sahibi vatandaşların gözetilmesinin önemine vurgu yaparak, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.