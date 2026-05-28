Uzun süredir merakla beklenen dev projede nihayet sona gelindi. Hak sahiplerinin heyecanlı bekleyişine nokta koyacak resmi açıklama yapıldı ve konutların tamamen bittiği duyuruldu.

Evlerin anahtarları, Kurban Bayramı'nın hemen ardından hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Bayram sonrasına planlanan bu teslimat, bölgede şimdiden büyük bir sevinç dalgası yarattı.

Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil, mahalledeki son durum, teslimi beklenen konutlar hakkında Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Bayram sonrasında vatandaşların evlerine taşınacağını belirten Muhtar Cengil, “2023 depremin sonra rezerv alan ilan edilen bir kısım 531 daire 16 dükkan son rötuşlar yapılıyor. Bitmiş durumda. Çevre düzenlemesi, asfalt çalışması yapıldı, kaldırım taşları döşendi, temizlikleri yapıldı. Bayram sonrasında vatandaşlarımızın evlerine taşınacak” şeklinde konuştu.

Teslim edilen konutlar ve gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte bölgenin parlayan bir yıldız olacağını kaydeden Muhtar Cengil, "Mahallemizdeki dönüşüm 2014 yılında Derme Deresi Projesi ile başladı. Proje bölgenin çehresini değiştirdi. Artık bölgedeki insanlar piknik yapmak için Orduzu’ya gitmiyorlar. Çok nezih bir ortam oldu. Osman Başkan ile başlayan dönüşüm Bayram Başkan ile devam etti" ifadelerine yer verdi.