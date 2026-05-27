Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şehrin yıllardır kanayan yarası olan eski şire pazarının yetersizliği sonrası hayata geçirilen Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile ilgili Busabah Medya'ya çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Projenin siyasi vizyonsuzluk ve kişisel egolar nedeniyle baltalandığını ifade eden Özcan, kentin kaderiyle oynandığını söyledi.

"PROJEYİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yeni merkezin bir lüks değil, zorunluluktan doğan bir ihtiyaç olduğunu belirten Ramazan Özcan, eski pazarın sağlık, güvenlik ve ulaşım açısından şehre yük olduğunu hatırlattı. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte büyük zorluklarla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Özcan, yönetim değişikliğinin ardından projenin hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

"Eski Pazar diye adlandırdığımız yıllarca yetersizliğini konuştuğumuz, yıllarca sağlık açısından problemli olduğunu, güvenlik açısından sorunlu olduğunu, ulaşım açısından doğru bir lokasyonda olmadığını sürekli telaffuz ettiğimiz yerin tahliye edilip yeni yapılan Dünya Kayısı Ticaret Merkezine taşınması konusunda maalesef hem milletvekilleri hem belediye başkanları hem de şehirdeki STK’lar tarafından mevcut yeni yapılan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu şehrin idarecilerinin vizyonsuzluğunu ortaya koyuyor. Biz Ticaret Borsası olarak bu anlamda maalesef yalnızlaştırıldık ve yalnız kaldık. Şehrin bu anlamda karar vericileri bir önceki dönemde ki belediye başkanı tarafından yapılan veya projelendirilen Ticaret Borsası ile beraber yürütülen bu proje itibarsızlaştırıldı." Malatya'da bayram coşkusu camilerden taştı! İşte ilk kareler ve bayramlaşma anları İçeriği Görüntüle

"YÜZDE 80 KAPASİTEYE ULAŞTIK AMA DESTEK GÖREMİYORUZ"

Tüm engellemelere rağmen yeni merkezde ciddi bir doluluk oranına ulaştıklarını ancak yerel yönetimlerin temizlik ve bakım gibi fiziki konularda bile sınıfta kaldığını aktaran Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama şu anda biz yeni yerde yüzde 80 kapasiteye ulaştık. Hem fiziki anlamda bakımı konusunda yeteri kadar belediyelerden destek alamıyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin daha fazla ihtimam ve özen göstermesi gerektiği Dünya Kayısı Ticaret Merkezi maalesef yeteri kadar ilgi ve alaka görmüyor. Biz bu anlamda hem siyasi otoriteden hem de yerel aktörlerden maalesef yeteri kadar destek alamıyoruz. Şunu söylemek zorundayım bu gerçekten çok büyük bir hata ve bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor yetkililerin. Yeni sezon geliyor inşallah biz temmuz ayında orada yeniden ticari akış başlayacak."

"KİMSE ÖNCEKİ BAŞKANIN YATIRIMINA DÜŞMANLIK EDEMEZ"

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs 2023'te aldığı tahliye kararına rağmen yeni yöneticilerin bu kararı uygulamadığını ve kararsızlık sergilediğini belirten Ticaret Borsası Başkanı, temmuz ayındaki yeni sezon öncesi şu uyarılarda bulundu:

"Bir yıl sonra çok geç kalmış olabiliriz. 3 yıl sonra çok geç kalmış olabiliriz. Eğer meseleyi sağlıklı ve doğru tahlil edemezsek, meseleyi doğru okuyamazsak ileride bu şehirde bu anlamda çok ciddi tenkitlere maruz kalacağız. Herkes kişisel çatışmalarını, kişisel egolarını bir kenara bırakıp bir an önce bu şire pazarı konusunda sağlıklı bir şekilde oturup kararlılıkla bir an önce eski yerin tahliye edilip yeni yerde de ticari akışın yürütülmesi konusunda destek olmalı ve elinden geleni yapmalı. Hiç kimse, hiçbir belediye başkanı kendisinden önceki belediye başkanının yaptığı esere veya yaptığı yatırıma düşmanlık edemez, etmemeli. Biz şehrin kaderi ile oynuyoruz."

Bölgenin rezerv alan ilan edilip ardından bu kararın iptal edilmesini "garabet" olarak nitelendiren Özcan, 6 Şubat depremleri sonrası şehrin geleceğinin doğru planlanması gerektiğinin altını çizdi:

"Bölgenin rezerv alan ilanından sonra rezerv alanın iptal edilmesi bir garabet. Maalesef bu şehirde aslında konuştuklarımızla uygulamaya koyduklarımızın arasındaki fark toplumu endişeye sevk ediyor. Kararlı olmak zorundayız. Şehir 6 Şubat 2023 depremini fırsata çeviriyor mu, çevirmiyor mu? Çevirdi mi, çevirecek mi, hala toplum bunu tartışıyor. Eğer biz kararlılıkla şehrin geleceğini, vizyonel açıdan idareciler olarak eğer doğru okuyamıyorsak yarın bu şehir bizden hesap sorar. Bir an önce belediyelerinde, sivil toplum örgütlerinin de özellikle siyasilerinde bu konuda ortaya bir kararlılık koymaları gerekiyor. Aksi takdirde biz yarın Malatya’ya ve Malatyalıları hesap veremeyiz."