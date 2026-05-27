Malatya Valiliği koordinasyonunda bayram trafiğinin kazasız ve huzurlu geçmesi için geniş kapsamlı trafik tedbirleri devreye sokuldu. Vatandaşların güvenle seyahat edebilmesi adına İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle adeta bir denetim seferberliği başlatıldı. 11 gün sürecek olan bu yoğunlaştırılmış mesaide, şehir içi ve şehirler arası tüm arterler sıkı takibe alındı.

Alınan önlemler kapsamında yollarda tam zamanlı bir mesai uygulanıyor. Her 24 saatlik periyotta toplam 135 ekip ve 499 personel sahada aktif olarak görev yapıyor. Sürücülerin hız limitlerine uymasını sağlamak amacıyla radar uygulamalarına ağırlık verilirken; emniyet kemeri ve motosiklet denetimleri de aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Sadece sahadaki ekiplerle yetinilmeyip, şehrin dijital gözleri de devreye sokuldu. Doğu-Batı arterinde yer alan EDS sistemlerinin yanı sıra il genelindeki;

180 PTS (Plaka Tanıma Sistemi),

1.906 KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi),

77 GÖZCÜ kamerası,

24 saat esasına göre aktif olarak kayıt alarak kural ihlallerini anında tespit ediyor.

Sürücülerin hız sınırlarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları ve yorgun araç kullanmamaları konusunda hassas olmaları istenirken, denetimlerin bayram bitimine kadar aynı kararlılıkla süreceği vurgulandı.