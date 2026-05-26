Malatya’da yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Şeker Fabrikası mevkisinde meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Ankara kara yolu Şeker Fabrikası yerleşkesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine doğru seyir halinde olan 44 AEL 472 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 44 AFC 125 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşanırken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.