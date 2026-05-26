Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Konuşmasında Türk milletinin kenetlenme gücüne ve bayramların birleştirici ruhuna vurgu yapan Başkan Er, hem Malatyalılara seslendi hem de dünya gündemine dair önemli mesajlar verdi.

"Biz tasada ve kıvançta ortağız" diyen Başkan Er, Türkiye'nin zorluklar karşısındaki dayanışma gücünün altını çizdi.

"BU RUH BİZİ BİZ YAPAN MAYADIR"

Bayramların sevgi, şefkat, vefa ve merhametin doruk noktaya ulaştığı özel günler olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet olarak; sevgi ve hürmetin, yardımlaşma ve dayanışmanın eşsiz örneklerine şahit olacağımız bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmış olmanın heyecanı içerisindeyiz. Biz tasada ve kıvançta ortağız. Birlikte üzülür, birlikte seviniriz. Dünya’da birlik olmayı en iyi bilen milletiz. Kurban Bayramı bizlere sadece ibadeti değil, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı, komşuyu, yetimi, yaşlıyı gözetmeyi, acıyı ve ekmeği paylaşmayı öğretir. Bu ruh, bizi biz yapan, toplumu ayakta tutan mayadır."

"YÜREĞİMİZİN BİR YANI BURUK"

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulümlere ve insanlık dramlarına da değinen Başkan Er, mazlum coğrafyaları unutmadı:

"Ancak bu bayramda da, yüreğimizin bir yanı buruk. Özellikle gönül coğrafyamızda yaşanan insanlık dramı, gözlerimizin önünde yaşanan zulüm ve en çok da çocukların çektiği acılar, hepimizi derinden yaralamaktadır. Dualarımızla, vicdanımızla, kalbimizle mazlum coğrafyaların yanındayız. Onların acısı, bizim acımızdır."

"MALATYA İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak ve standartları yüksek bir kent haline getirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Sami Er, sözlerini şöyle noktaladı:

"Birlikte olmanın, memleket olmanın emekten geçtiğini bilen Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak ilimizi standartları yüksek bir kent haline getirmek, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın Malatyalı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; sağlık, mutluluk, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”