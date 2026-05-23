Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gaffar Çiçek, Malatya’da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Çiçek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Çiçek, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın, CHP’nin kurultay sürecinde yaşandığı öne sürülen usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Delegelerin oy kullanma sürecine yönelik müdahale iddiaları siyaset gündeminde tartışma yaratırken, gelişmelerin parti içi dengeler ve Türkiye siyaseti açısından yeni değerlendirmelere neden olabileceği belirtiliyor.