Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine geçmek üzere konutundan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle dün açıklama yapamadığını belirten Kılıçdaroğlu, halefi Özgür Özel’e dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Siyaset dünyasının gözünü çevirdiği liderler arası iletişim trafiğine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak bu adımın henüz atılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey, benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım bugün veya önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Bana, 'Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi, belki bugün gerçekleşir."

"CHP'Yİ KURULUŞUNDAKİ KODLARA YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

Konuşmasında partinin ahlaki üstünlüğünün zedelendiğine dair imalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP tabanına ve seçmenine net bir söz verdi. Partinin eleştirilebileceğini ancak ahlaki yönden tartışılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"CHP; ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililerime söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri yapılmıştır. Tarihinde de bu eleştiriler vardır, muhalefetten, sivil toplumdan eleştiriler gelmiştir; ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerekiyor. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum; partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, cumhuriyeti kuran partidir. Ahlakı ve erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partide ahlaki sorunlar veya buna benzer olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil."

"KAVGALI BİR ORTAM YARATMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

Parti içi kültürde eski genel başkanlara yönelik üslubun önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, teşkilata ve milletvekillerine "ayrıştırıcı dil" uyarısında bulundu:

"Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık görevinde bulunmuş hiçbir kişi ile ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız, eleştirilerine saygılıyız. Beni daha önce eleştiren genel başkanlar vardı ve ben bunlara hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gidip onlarla görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerinden özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz CHP'yiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."