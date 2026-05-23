Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlık hayvanların kısa sürede kilo alması amacıyla bilinçsizce hormon ve antibiyotik kullanıldığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Hayvan sağlığını bozarak et kalitesini düşüren ve doğrudan insan sağlığını tehdit eden bu duruma karşı uzmanından çok net bir açıklama geldi.

Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ekrem Ayaz, BUSABAH Medya’ya yaptığı özel açıklamalarda, Türkiye'deki mevcut durumu ve merak edilen tüm detayları paylaştı.

"HORMON SÖYLEMLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Türkiye’de hormon kullanımının kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Ekrem Ayaz, bakanlığın bu konuda çok sıkı bir denetim mekanizması yürüttüğünü belirterek,

"Ülkemizde hormonların kullanımı yasak. Yasa dışı yollarla getirip uygulayan işletmeler varsa bunun takibini bakanlık yapıyor. Hormon kullanıldığına dair spekülatif söylemler gerçeği yansıtmıyor"

şeklinde konuştu.

"HAYVANDA HORMON KULLANILMASININ BELİRTİSİ YOK"

Vatandaşların dışarıdan bakarak bir hayvanda hormon olup olmadığını anlayamayacağını dile getiren Ayaz,

"Bir hayvanda hormon kullanılmasının belirtileri yok. Hormon erkek ve dişi hayvanda vücut tarafından üretilen bir şey sadece geçmiş dönemlerde östrojen olarak kullanılan hormon dişilik hormonunun belirli bir arınma süresi var. Uygulandıktan sonra arınma süresi geçtikten sonra hayvanda kesim yapılıyorsa herhangi bir sakıncası yok. Ama arınma süresini beklemeden ülkemizde yok ama olanlar için insanlarda östrojenik etkiye bağlı olarak erkeklik hormonunun baskılanması, farklı karakterlerin ortaya çıkmasına yol açtığı için ülkemizde yıllardır yasak"

ifadelerine yer verdi.

VİTAMİNLER KALINTI BIRAKIYOR MU?

Hayvanların gelişimini desteklemek için kullanılan yasal takviyelere de açıklık getiren Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ekrem Ayaz, vitaminlerin herhangi bir sağlık riski taşımadığının altını çizdi:

"Hayvanların verim kapasitesini artırmak için karaciğeri destekleyen, iştah açan vitaminleri kullanabiliyoruz ama onlarda et veya sütte herhangi bir kalıntı bırakmıyor."