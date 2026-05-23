Malatya’da Kurban Bayramı ibadetini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlar için geri sayım başladı. Battalgazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını temiz, hijyenik ve güvenli ortamlarda kesebilmeleri amacıyla ilçe genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın talimatıyla, Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlükleri koordinasyonunda 14 farklı nokta kurban kesim alanı olarak ilan edildi.

Peki, bayramda mağdur olmamak ve cezai işlemlerle karşılaşmamak için kurbanınızı nerede keseceksiniz? İşte mahallenize ve evinize en yakın Battalgazi kurban kesim noktaları:

BAYRAM BOYUNCA SIKI DENETİM VE KESİNTİSİZ TEMİZLİK

Battalgazi Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda bayram öncesi tüm dezenfeksiyon ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Bayram süresince de sahada aktif olarak görev yapacak olan Zabıta ve Temizlik İşleri ekipleri, kesim alanlarında oluşabilecek yoğunluğu kontrol altında tutacak. Çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçmek için kesim anından hemen sonra temizlik ve dezenfekte işlemleri kesintisiz uygulanacak.

BAŞKAN BAYRAM TAŞKIN "GELİŞİGÜZEL ALANLARDA KESİM YAPMAYALIM"

Halk sağlığının korunması açısından vatandaşların kurallara hassasiyet göstermesini rica eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm ekiplerimizle bayram boyunca sahada olacağız. 14 farklı noktamızda gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Çevre temizliği, görsel kirliliğin önlenmesi ve en önemlisi halk sağlığının korunması açısından tüm vatandaşlarımızdan belirlenen resmi alanları kullanmalarını rica ediyoruz."

Başkan Taşkın, sokak aralarında, parklarda veya yol kenarlarında yapılacak gelişigüzel kesimlerin hem çevreye zarar vereceğini hem de bayramın maneviyatına yakışmayacağını belirterek kurallara uyan ilçe sakinlerine teşekkür etti. Bayram boyunca vatandaşlar, her türlü istek ve şikayetlerini belediyenin çağrı merkezine ve zabıta ekiplerine iletebilecek.