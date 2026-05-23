Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Yaz Gençlik Kampları için 2026 yılı başvuru kapılarını açtı. Bu yıl da binlerce genci ağırlayacak olan kamplarda, her bir kamp dönemi 6 gün sürecek. Kız ve erkek dönemlerinin ayrı ayrı planlandığı kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım dâhil tüm giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca tüm katılımcılara kamp ve yolculuk süresince seyahat ile sağlık sigortası yapılacak.

İşte 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar:

GSB YAZ KAMPLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençler ise kendilerine en yakın Gençlik Merkezine giderek yetkililer aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler.

KİMLER BAŞVURABİLİR? (YAŞ GRUPLARI VE DOĞUM YILLARI)

2026 Yaz Gençlik Kamplarına 12-25 yaş aralığındaki tüm gençler başvuru yapabilir. Başvurularda yaş hesaplaması yıl bazlı olarak şu şekilde gruplandırılmıştır:

Mavi / Deniz Kampları:

12-13 Yaş Grubu: 2013 - 2014 doğumlular

14-15 Yaş Grubu: 2011 - 2012 doğumlular

Yeşil / Doğa Kampları:

16-17 Yaş Grubu: 2009 - 2010 doğumlular

18-22 Yaş Grubu: 2004 - 2008 doğumlular

23-25 Yaş Grubu: 2001 - 2003 doğumlular

Her genç, yaş şartını sağlamak kaydıyla Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarına hayatı boyunca yalnızca birer kez katılabilme hakkına sahiptir.

GSB KAMP BAŞVURULARINDA KİMLERE ÖNCELİK TANINACAK?

Başvurular değerlendirilirken Bakanlık tarafından belirli kriterlere göre öncelik sağlanacaktır. Şehit ve gazi yakını olan gençlerin başvuruları doğrudan onaylanacaktır.

Diğer başvurularda ise öncelik tanınacak kişiler şunlardır:

Aylık aile geliri 2026 yılı asgari ücretinin altında olanlar,

GSB Gençlik Merkezlerine üye olan gençler,

Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenler,

Son 3 yıl içerisinde başvuru yaptığı hâlde kamplara katılamamış olanlar.

Kamplara katılım hakkı kazanan gençlerin, öncelik durumlarını gösteren belgelerini kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine ibraz etmeleri zorunludur. Belge sunamayanların başvuruları geçersiz sayılarak yerlerine yedek adaylar çağrılacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kampların sonuç ilanı dönemlere göre iki farklı tarihte e-genc.gsb.gov.tr adresinden duyurulacaktır:

İlk 5 dönem başvuru sonuçları: En geç 23 Haziran 2026 tarihinde,

Sonraki dönem başvuru sonuçları: En geç 28 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecektir.

KAZANANLARIN YAPMASI GEREKENLER VE 18 YAŞ ALTI KURALI

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Gençlik Merkezine giderek onaylatması gerekmektedir.

Velilerin Dikkatine: Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, başvuru formlarını velileri tarafından imzalanmış şekilde Gençlik Merkezine elden teslim etmeleri zorunludur.

2026 yılı GSB Yaz Gençlik Kampları için ilk 5 dönem son başvuru tarihi 21 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Kontenjanları kaçırmamak için başvurunuzu son güne bırakmamanız önerilir.