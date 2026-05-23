CHP’nin olaylı 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik yürütülen yargı sürecinde çok sıcak bir gelişme yaşandı. Delegelerin oy kullanma iradesine dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, dev bir operasyona dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da emniyet güçleri düğmeye bastı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde 7 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun adresi olan iller şunlar:

İstanbul (Merkez), Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis. Malatya

Yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

MALATYA'DA GÖZALTINA ALINAN İSİM MERAK KONUSU

Operasyonun Malatya ayağı kentte geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında Malatya’da gözaltına alınan CHP’li ismin kim olduğu henüz netleşmedi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, gözaltındaki ismin ilerleyen saatlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyo

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR: RÜŞVET VE KARA PARA AKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik yöneltilen suçlamalar ise parti tabanında adeta şok etkisi yarattı. Şüphelilerin;

Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet,

Rüşvet,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (Kara para aklama) suçlarından sorgulandığı öğrenildi.

MAHKEMENİN "KILIÇDAROĞLU" KARARINDAN SONRA DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturmanın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin aldığı tarihi kararın ardından genişletildiği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere mahkeme, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ve sonrasındaki kurultaylar için iptal kararı vermişti. Aynı kararla mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise görevi yeniden devralmasına hükmedilmişti. Operasyonun bu hukuki hamleden hemen sonra gelmesi, gözleri soruşturmanın derinleşeceği yeni isimlere çevirdi.