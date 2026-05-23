Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar ve vatandaşlar Malatya’daki güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan son verilere göre, haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yükseliş dikkat çekti. Özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları düğün sezonu öncesi vatandaşların gündeminde yer aldı.

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın alış ve satış fiyatları şu şekilde oluştu:

MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet 2.5: Alış 106.000 TL | Satış 111.100 TL

Ata Lira: Alış 43.610 TL | Satış 45.710 TL

Liralık Altın: Alış 42.400 TL | Satış 44.440 TL

Yarım Altın: Alış 21.200 TL | Satış 22.220 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.600 TL | Satış 11.110 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.700 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.010 TL | Satış 6.420 TL

24 Ayar Altın: Alış 6.560 TL | Satış 6.750 TL

Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve ons altındaki değişimlerin iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtirken, yatırımcıların anlık fiyat değişimlerini takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Malatya’da kuyumcularda hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar en çok çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını araştırıyor.