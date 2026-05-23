Çeşitli nedenlerle yasal süreleri kaçıran ve mülkiyet hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan binlerce vatandaşı rahatlatacak düzenleme yürürlüğe girdi. 7579 Sayılı Kanun kapsamında, Hazine taşınmazlarının satışı, 2/B arazilerinin mülkiyet devri ve İmar Barışı'ndan yararlananların mülk edinim süreçlerindeki tüm gecikmeler için takvim yeniden başlatıldı. Vatandaşlar, kaçırdıkları başvuru ve ödeme haklarından 31 Aralık 2026’ya kadar yeniden yararlanabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, süresi içinde başvuru yapmayanların ya da tebligata rağmen bedeli ödemeyenlerin hakları korunuyor. Taksitli satışlarda ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyerek hakkını kaybedenlerin sözleşmeleri de bu uzatmayla ihya edilecek. Ancak süre kaçıran vatandaşlar için fiyatlar eski tarifeden hesaplanmayacak. Kanuna göre, kaçırılan süre boyunca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamı satış bedeline eklenecek. Vatandaşlar enflasyon farkını ödeyerek mülklerinin tapusunu alma şansına sahip olacak.

Hazine arazileri ve tarım arazileri üzerinde üretim yapan ya da İmar Barışı sonrası tapu bekleyen vatandaşlar için bu düzenleme hayati bir fırsat niteliği taşıyor. Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması ve mülkiyet sorunlarının tamamen çözülmesi amacıyla tanınan bu ek sürenin, 31 Aralık 2026’da sona ereceği belirtilerek vatandaşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine zamanında başvurması büyük önem arz ediyor.