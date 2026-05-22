Uluslararası brent petrol varil fiyatlarındaki değişimler, iç piyasada akaryakıt ürünlerinin maliyetini doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin ve motorin grubunda beklenen fiyat revizyonu gece yarısından itibaren devreye girdi. Malatya'daki akaryakıt istasyonları da yeni tarifeye göre tabelalarını hızla güncelledi.

MALATYA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Yeni fiyatlandırmayla birlikte kent genelindeki istasyonlarda rakamlar yeniden şekillendi. Dağıtım şirketlerinin rekabet koşulları ve şehre olan bölgesel nakliye maliyetleri nedeniyle bayiler arasında küçük çaplı fiyat farklılıkları görülebiliyor.

Yapılan son güncellemenin ardından Malatya merkez ve ilçelerinde benzinin litre fiyatı ortalama 67.20 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Motorin grubunda ise litre fiyatı kent genelinde 69.10 TL bandına yerleşti.

OTOGAZ CEPHESİNDE SON DURUM

Akaryakıt grubundaki bu yukarı ve aşağı yönlü hareketliliğin ardından otogaz (LPG) kullanıcıları da güncel durumu yakından takip ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, LPG fiyatlarında bu turda herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Şehir genelindeki istasyonlarda otogazın litre fiyatı ortalama 34.15 TL seviyesinden satılmaya devam ediyor. Araç sahipleri, bütçelerini dengelemek adına fiyat değişimlerini anlık olarak izliyor.

POMPA FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken uluslararası piyasalardaki veriler referans alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek nihai rafineri satış bedeli ortaya çıkarılıyor.

Akdeniz piyasasındaki günlük işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişimler piyasanın ana omurgasını oluşturuyor.