Malatya’da bayram öncesi maaşlarını alamadıklarını ileri süren TOKİ işçileri, çalıştıkları rezerv konut şantiyesinde eylem başlattı. Bazı işçiler binanın çatısına çıkarken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi’nde yapımı süren TOKİ rezerv konutları şantiyesinde maaş krizi yaşandı. İddiaya göre, bayram öncesi birikmiş alacaklarını alamayan çok sayıda işçi, şantiye alanında eylem yaptı.

Şantiye bahçesinde ateş yakan işçiler slogan atarak tepkilerini dile getirirken, bir grup işçi de inşaat halindeki konutların çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletildi.

Emniyet yetkilileri, çatıda bulunan işçilerle eylemlerini sonlandırmaları için görüşme başlattı. İşçilerin, bayram izni için memleketlerine gideceklerini ancak birikmiş alacaklarını almadan şantiyeden ayrılmayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edilirken, işçilerle görüşmelerin ardından eylemin sorunsuz sona erdiği öğrenildi.