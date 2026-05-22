Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere sağlanacak yeni destek paketinin bölgedeki yansımalarını paylaştı. Kayısı diyarı Malatya'nın bereketli topraklarında üretim yapan çiftçilere önemli bir finansal kaynak sağlayacak fon, belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılmaya başlandı.

EN BÜYÜK PAY BUZAĞI DESTEĞİNE AYRILDI

Bakanlık koordinesinde hazırlanan destek paketi, tarımsal ve hayvansal üretime dair birçok farklı kalemi kapsıyor. Ülke genelinde hesaplara aktarılan 6 milyar 468 milyon liralık bütçe içinde aslan payını buzağı desteklemeleri oluşturdu.

İyi tarım uygulamaları, organik tarım, kırsal kalkınma yatırımları ve hayvan gen kaynakları başlıklarında da ciddi bir kaynak ayrıldı. Malatya'daki tarım ve hayvancılık işletmeleri, kendi üretim alanlarındaki desteklerden faydalanarak maliyet yükünü hafifletecek.

ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIYOR

Destek tutarlarının hesaplara geçiş süreci, üreticilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve vergi kimlik numaralarına göre kademeli bir sistemle yürütülüyor. Yetkililer, bankalardaki olası yığılmaları önlemek adına ödeme takviminin detaylarını netleştirdi.

Düzenlemeye göre, kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler ödemelerine kavuşuyor. Vergi kimlik numarasının sonu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ile biten Malatyalı üreticilerin de ödemeleri, bugün saat 18.00 itibarıyla doğrudan banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.