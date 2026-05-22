Milyonlarca sürücü internet arama motorlarında "22 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar", "bugün mazot fiyatı düştü mü" ve "güncel benzin litre fiyatı kaç TL" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen tüm o detaylar ve şehir şehir güncel fiyat listesi.

Akaryakıt sektöründe kartlar yeniden dağıtılıyor. Uluslararası piyasalardaki brent petrol hareketliliği, Türkiye'deki sürücülerin her sabah tabelaları kontrol etmesine neden oluyor. Dün gece yarısı gerçekleşen motorin zammının hemen ardından bu kez piyasalardan indirim haberi geldi. Pompa fiyatlarına doğrudan yansıyan bu indirim dalgası sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. Araç sahipleri "22 Mayıs cuma günü benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu" sorusunun cevabını merak ediyor.

22 MAYIS CUMA MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ, MAZOT FİYATI NE KADAR DÜŞTÜ?

Uluslararası petrol piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında hızlı bir değişimi beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs Perşembe günü ilk saatlerde motorin grubuna yapılan 1,82 TL'lik zammın ardından, küresel brent petrol fiyatlarındaki gerileme ibreyi tersine çevirdi.

21 Mayıs Perşembe gününü 22 Mayıs Cuma gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 TL'lik bir indirim yapıldı. Yaşanan bu indirim, son dönemde artan akaryakıt maliyetleri karşısında sürücülere nefes aldırdı. Güncel indirimle birlikte motorin fiyatları yeniden 70 TL sınırının altına geriledi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 22 MAYIS BUGÜN İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca araç sahibi, motorine gelen son indirim dalgasının ardından güncel fiyatları araştırıyor. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında fiyatlar küçük vergi ve lojistik farklar nedeniyle değişkenlik gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Fiyatlar:

Benzin litre fiyatı: 65.03 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.02 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.89 TL Malatya’da altın fiyatları yeniden yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İçeriği Görüntüle

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Fiyatlar:

Benzin litre fiyatı: 64.88 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.90 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 22 MAYIS ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT LİSTESİ

Başkent Ankara'da da akaryakıt fiyatları yeni indirimle birlikte güncellendi. Rafineri çıkış fiyatları ve lojistik maliyetlerin eklenmesiyle Ankara'daki pompa fiyatları İstanbul'a göre biraz daha yüksek seyrediyor. 22 Mayıs Cuma günü itibarıyla Ankara'daki istasyonlarda geçerli olan fiyatlar şu şekilde listeleniyor:

Benzin litre fiyatı: 66.00 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 68.14 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI KAÇ PARA OLDU? 22 MAYIS MAZOT VE BENZİN LİTRESİ

Ege'nin incisi İzmir'de de sürücüler indirim haberinin ardından akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu. İzmir genelinde geçerli olan yeni fiyat tarifesi, gece yarısından itibaren pompalara yansıtıldı. İşte İzmir'deki en güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 66.28 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 68.42 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.69 TL

Akaryakıt fiyatları; brent petrolün dünyadaki anlık varil fiyatına, dolar kurunun yurt içindeki durumuna ve uluslararası akaryakıt ürün fiyatlarındaki değişimlere göre önümüzdeki günlerde de dalgalanmaya devam edecek gibi görünüyor. Sektör temsilcileri, küresel piyasaların yakından izlendiğini belirtiyor.