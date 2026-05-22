Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında, Darende ilçesini yakından ilgilendiren ve bölge esnafına derin bir nefes aldıracak çok önemli bir karara imza atıldı. Yapılan imar planı değişikliğiyle, Darende'ye yeni bir Küçük Sanayi Sitesi kazandırılmasının önü açıldı.



Mülkiyeti ve imar planı üzerinde uzun süredir çalışılan Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi'ndeki dev arazi için müjdeli haber geldi. Meclis gündeminin 3. maddesinde görüşülen rapora göre; daha önce Beton Santrali olarak planlanan alan, esnafın ve bölgenin ihtiyacı doğrultusunda Küçük Sanayi Alanı olarak değiştirildi.



Meclis komisyonunun hazırladığı ve oy birliğiyle kabul edilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Malatya İli, Darende İlçesi, Sandıkkaya Mahallesi 757 ada 11 numaralı parselde 'Beton Santrali' olarak planlı alanın, 'Küçük Sanayi Alanı' olarak plan değişikliğini içeren imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür."



HEM SANAYİ SİTESİ HEM KAMU HİZMET ALANI

Alınan bu stratejik kararla birlikte sadece sanayi sitesi kurulmakla kalmayacak; hemen yanındaki 14 numaralı parsel de "Kamu Hizmet Alanı" olarak plana eklendi. Böylece kurulacak yeni sanayi sitesinin çevresinde kamu binaları ve sosyal donatılar da yer alabilecek.

Yasal mevzuatlara ve İmar Kanunu'na uygun olarak onaylanan bu karar, Darende’de hem istihdamı artıracak hem de ilçe ekonomisine büyük bir canlılık katacak. Yeni sanayi sitesi projesinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.