6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ekonomik hayatı canlandırmak amacıyla Yeşilyurt Sanayi Alanı'nda inşa edilen iş yerleri için önemli bir ödeme kolaylığı sağlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kanun maddesi uyarınca, borçlandırma bedellerini peşin ödemek isteyen hak sahiplerine tek bir iş yeri ile sınırlı olmak üzere yüzde 48 indirim imkânı tanındı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerimizde, yaraları sarmak ve ekonomik hayatı yeniden canlandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

Bilindiği üzere; 136 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 4562 sayılı OSB Kanunu’nun Geçici 17’nci Maddesi kapsamında; Malatya (Yeşilyurt), Kahramanmaraş (Pazarcık) ve Gaziantep (İslahiye) ilçelerinde inşa edilen sanayi iş yerlerinin teslimleri, borç taahhütnameleri alınarak ve borç itfa planları oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Yeşilyurt Sanayi Alanında yapımı tamamlanan 714 iş yerinden 710’unun da hak sahiplerine teslimatı yapılmıştır.

17/04/2026 tarihli ve 33227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7577 sayılı Kanun’un 13. Maddesi (Geçici Madde 2) uyarınca; deprem bölgesinde yürütülen ulusal ve uluslararası projeler kapsamında üretilen iş yerlerine ait borçlandırma bedellerini peşin ödemek isteyen hak sahiplerine büyük bir indirim imkânı tanınmıştır.

Borçlandırma bedellerinin belirlenen süre içinde defaten (tek seferde ve peşin) ödenmesi halinde, en fazla bir iş yeri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacaktır.

Yeşilyurt Sanayi Alanında adına iş yeri çıkan, borç taahhütnameleri alınmış ve iş yerleri teslim edilmiş olan hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için ödeme ve başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

Ödeme Taahhütnamelerinin imzalanması ve ödeme başvurularının geçerli sayılabilmesi için hak sahiplerinin en geç 17/10/2026 tarihine kadar İndirimli ödeme yapmak isteyen hak sahipleri ‘Ödeme Taahhütnamesini’ doldurarak İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.”