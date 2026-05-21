CHP Malatya İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Barış Yıldız, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararını sert sözlerle eleştirerek, “Boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, İl Başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara hitap etti. Yıldız, yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararını sert sözlerle eleştirirken, alınan kararın yalnızca CHP’ye değil Türkiye demokrasisine yönelik bir müdahale olduğunu söyledi.

Açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olduğunu vurgulayan Yıldız, “Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, dünya siyasetinin en köklü partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partimizin Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan partimizin değerli üyeleri ve demokrasiyi savunan Malatyalılar hepiniz hoş geldiniz” dedi.

“BİZLER MUSTAFA KEMAL’İN 6 OKUNUN IŞIĞINDA YOL YÜRÜYENLERİZ”

Bugünün demokrasi açısından kara bir gün olduğunu ifade eden Yıldız, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti demokrasi açısından tarihe geçmiş kara bir gündür” ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesine vurgu yapan Yıldız, “Bizler Mustafa Kemal’in 6 okunun ışığında yol yürüyenleriz” diye konuştu.

“SİZLER VAR OLDUKÇA DEMOKRASİ VAR OLACAKTIR”

Yaklaşık 25 yıldır AK Parti iktidarına karşı mücadele ettiklerini belirten Barış Yıldız, “Bizler 25 yıldır bu ülkenin AKP tarafından uğradığı sömürüye, zulme ve baskılara boyun eğmeyen, AKP’yle mücadele edenleriz. Bugün bizler biliyoruz ki alınan karar bağımsız yargının değil AKP yargısının kararıdır” dedi. Kendilerine destek vermek için alana gelen vatandaşlara teşekkür eden Yıldız, “Bugün buraya gelerek bizlere güç veren hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça demokrasi var olacaktır. Hep birlikte boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

“BİZ HALKA UMUT OLMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı veren Yıldız, “Liderimiz, Genel Başkanımız Özgür Özel bizlere güllerle dolu bir yol vadetmedi. Bizler bu yolun dikenli olduğunun farkındayız. Baskıya, zulme rağmen ahlaki üstünlük bizlerdedir. Boyun eğmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Parti yönetimine desteklerinin tam olduğunu dile getiren Yıldız, “Tüm manipülasyonlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel’in alacağı her kararın arkasındayız, onun yanındayız ve bizler ona inanıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte bu karanlığı sona erdireceğiz, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız” dedi. Yollarında umutsuzluğa yer olmadığını belirten Yıldız, “Bizim yolumuzda umutsuzluk yok. Biz halka umut olmak üzere yola çıktık” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi’nde toplantıların sürdüğünü aktaran Barış Yıldız, “Değerli demokrasi savunucuları, Genel Başkanımız Özgür Özel ve Merkez Yönetim Kurulumuz toplantıdadır. Genel Başkanımızın ya da yetkililerin yapacağı açıklamayı buradan sizlerle paylaşacağız” dedi.