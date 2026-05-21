Cumhuriyet Halk Partisi siyaset tarihinde eşine az rastlanır bir hukuk şokuyla sarsıldı. 2023 yılında yapılan ve Özgür Özel’in zaferiyle sonuçlanan kurultay süreçlerine karşı açılan davada karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, hem 38. Olağan Kurultay hem de 21. Olağanüstü Kurultay hakkında "mutlak butlan" kararı vererek her iki kurultayı da iptal etti.

Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturduğu kurultayın usulsüz olduğu gerekçesiyle açılan iptal davasını karara bağlayan mahkeme, hukuki açıdan çok kritik bir değerlendirmede bulundu.

Mahkemenin verdiği bu tarihi iptal kararıyla birlikte, kurultay öncesinde görevde bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının görevlerine iade edilmesine resmi olarak karar verildi.