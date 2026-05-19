Türkiye genelinde bahar aylarıyla birlikte otomotiv piyasası yeniden hareketlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında ülke genelinde tam 182 bin 34 adet yeni taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bir önceki aya göre yüzde 13,8’lik bir artışın yaşandığı bu hareketli dönemden Malatya da payını aldı. Son güncellemelerle birlikte Malatya genelindeki toplam araç sayısı 255 bin 5 seviyesine ulaştı.

Nisan ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların türlerine göre dağılımında aslan payını yüzde 45,0 ile otomobil aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 38,5 ile motosiklet ve yüzde 11,6 ile kamyonet izledi. Diğer araçların dağılımı ise yüzde 1,9 traktör, yüzde 1,9 kamyon, yüzde 0,6 minibüs, yüzde 0,4 otobüs ve yüzde 0,1 özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti. Bir önceki aya göre kıyaslama yapıldığında ise en dikkat çekici artış yüzde 52,8 ile özel amaçlı taşıtlarda yaşandı. Traktör yüzde 41,8, kamyonet yüzde 30,6, kamyon yüzde 26,7, motosiklet yüzde 25,7 ve otomobil yüzde 1,9 artış gösterirken; minibüs kayıtları yüzde 26,9, otobüs kayıtları ise yüzde 10,1 oranında azaldı.

MALATYA’DA DURUM

Ülke genelindeki bu yoğunluğun ardından Malatya, Türkiye’deki toplam araç filosunun yüzde 0,8’ini oluşturarak yerini korudu. Malatya’da trafiğe kayıtlı 255 bin 5 aracın detaylı dökümü ise şehrin ulaşım yapısını gözler önüne serdi. Kentteki araçların ezici çoğunluğunu 134 bin 616 adetle otomobiller oluştururken, ticari ve zirai hayatın can damarı olan kamyonetler 46 bin 920, traktörler ise 33 bin 337 adetle listede üst sıralarda yer aldı. Malatya trafiğindeki diğer araç sayıları ise 25.340 motosiklet, 7 bin 646 kamyon, 4.432 minibüs, 1.877 otobüs ve 837 özel amaçlı taşıt şeklinde sıralandı.