Malatya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107’nci yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İnönü Caddesi üzerindeki Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüş, Sümer Park önünde sona erdi. Fener alayına Vali Seddar Yavuz, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik sonunda konuşan Vali Seddar Yavuz, 19 Mayıs 1919’un Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığı tarih olduğunu ifade ederek, Türk milletinin tarih boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla hareket ettiğini dile getirdi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve vatanın gençlere emanet edildiğini belirterek, “Bilimde, sanatta, teknolojide ve sporda dünyayla yarışacak, onları geçeceğiz. Hür ve bağımsız yaşamanın yegane formülü budur” dedi.