Malatya, köklü tarihi ve toplumsal dinamikleriyle Anadolu’nun aile bağları en güçlü kentlerinden biri olarak bilinir. Ancak son 17 yılın istatistikleri, bu güçlü bağların "aynı çatı altında yaşama" alışkanlığında ciddi bir kabuk değişimine uğradığını gösteriyor. 2008 yılında bir evde ortalama 4,5 kişi yaşarken; ekonomik dinamikler, kentleşme, evlilik yaşının ötelenmesi ve özellikle son yıllarda yaşanan deprem felaketlerinin yarattığı barınma refleksleri aileleri kelimenin tam anlamıyla "böldü". Küçülme trendi 2024’te 3,08 ile dip noktayı görürken, 2025’te 3,09 ile neredeyse sabit kaldı.

MALATYA’DAKİ TOPLAM 236 BİN 48 HANENİN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Bugün Malatya’daki toplam 236 bin 48 hanenin röntgenini çektiğimizde ise karşımıza dikkat çekici bir tablo çıkıyor:

Toplam hanehalkı: 236 bin 48

Tek kişilik hanehalkı: 51 bin 763

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı: 143 bin 316

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı: 34 bin 752

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı: 6 bin 217

GENİŞ AİLELER MODERN ZAMANA DİRENİYOR

Veriler, Malatya'da 143 bini aşkın haneyle tek çekirdek aile modelinin (anne, baba ve çocuklardan oluşan) hâlâ toplumun ana omurgasını oluşturduğunu kanıtlıyor. Ancak hemen arkasından gelen 51 bin 763 tek kişilik hane sayısı, kentte yalnız yaşamı seçen ya da şartlar gereği yalnız kalmak durumunda olan bireylerin azımsanamayacak bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor. Bir dönem Anadolu’nun vazgeçilmezi olan akrabaların bir arada yaşadığı "geniş aileler" ise 34 bin seviyesinde kalarak adeta modern zamana direniyor.

Malatya, sosyo-ekonomik dönüşümün ve zamanın ruhunun getirdiği kaçınılmaz bir değişimden geçiyor. Evler küçülüyor, nüfus dağılıyor ve bireyselleşme artıyor.