4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince açık ihale usulüyle yapılacak olan ihalede teklifler, yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden kabul edilecek.

Demiryolu hattının güvenliğini tehlikeye atan kaya ve taş düşmesi riskini minimize etmeyi hedefleyen proje kapsamında belirlenen 5 farklı bölgede (KM: 278+770 - 281+400 arası) şu çalışmalar gerçekleştirilecek:

12.502,81 m² alanda çelik ağlarla kaya ve taş düşmesine karşı şev koruması yapılacak.

944,529 adet topuk ve yüzey ankrajı tesis edilecek.

İHALE VE YETERLİK ŞARTLARI

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalede, konsorsiyum olarak teklif verilmesi yasaklandı. İsteklilerin son 15 yıl içinde ihale konusu işe benzer (A/VI Grubu Altyapı İşleri) sözleşmelerde teklif bedellerinin en az yüzde 70'i oranında iş deneyimine sahip olmaları gerekiyor. İhale kapsamında benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü ise inşaat mühendisliği olarak belirlendi.

PUANLAMA VE FİYAT DIŞI UNSURLAR

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. Toplam 100 tam puanın 50 puanı teklif fiyatına, 50 puanı ise isteklilerin teklif cetveli ile yaklaşık maliyet yapısının uyumuna (Fiyat Dışı Unsur) verilecek. Fiyat dışı unsur puanlamasında ana iş kalemi olan "Çelik Ağlarla Şev Koruması Yapılması" işine yüzde 73,687 ile yüzde 99,99 arasında bir oran ayıran istekliler avantaj sağlayacak.

İhalede sınır değer katsayısı (N) 1 olarak belirlenmiş olup, sınır değerin altında kalan teklifler herhangi bir açıklama istenmeksizin doğrudan reddedilecek.

4 HAZİRAN’DA İHALE YAPILACAK

Malatya'da TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Geçici Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda yapılacak olan ihale, 4 Haziran 2026 günü saat 11.00'de elektronik tekliflerin açılmasıyla gerçekleştirilecek.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak olan işin süresi, yer tesliminden itibaren 180 takvim günü olarak belirlendi. İsteklilerin sunduğu tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 90 gün olacak.