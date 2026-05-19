İhracat odaklı toptan satışın yapıldığı Şire Pazarı’nda esnaflar, yüksek fiyatlar ve alternatif ülkelerin ucuz ürünleri nedeniyle satışların durma noktasına geldiğini belirtti.

“FARKLI ÜLKELERİN KAYISISI UCUZ, BURADA PAHALI"

Şire Pazarı esnaflarından Mustafa Çelik, fiyatların kalitesine göre değiştiğini vurgulayarak,

"Fiyatlar kalitesine göre değişiyor. Örneğin 1 numara kayısı 400 TL. 2 numara 360-370 TL arasında, 3 numara 340-350 TL, 4 numara 320-330 TL 5 numara 300-310 TL arasında, ıskarta 80 TL, elek altı 250 TL civarında. Talep yok, satış yapamıyoruz. Yeni sezon bekleniyor. Yeni sezonda temmuz ayının 15’i gibi başlar. Ayrıca farklı ülkelerin kayısısı ucuz, burada pahalı olduğu için çok fazla satış olmuyor"

şeklinde konuştu.

"ZİRAİ DON NEDENİYLE ÜRÜN AZ SATILDI"

Aynı şekilde Şire Pazarı'nda faaliyet gösteren bir diğer esnaf Osman Erşahin ise bu yıl yaşanan zirai don felaketinin piyasayı doğrudan etkilediğini belirterek,

"Birinci kalite 400-500 TL arası, 2. Kalite 300-400 TL, 3. Kalite 200-300 lira arasında değişiyor. Elek altı 200 TL civarında, ıskarta da 50-60 lira civarında. Talep düşük. Bu yıl kayısı olursa satış olur. Çünkü bu yıl zirai dondan dolayı çok az ürün satıldı. Genelde yurt dışından, Türki Cumhuriyetlerde üretilen kayısılar satıldı"

ifadelerini kullandı.

"GÜN KURUSU 1000 TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Perakendeci esnafı Arif Belikırık, tezgahtaki durgunluğu ve kalitesine göre tırmanan fiyatları şu sözlerle dile getirdi:

"Kayısı 700 TL, gün kurusu 750 TL. Kaliteye göre değişiyor. Örneğin gün kurusunda boyuna göre 900-1000 TL’ye kadar çıkıyor. Sarı kayısı da yine aynı şekilde. Ama genelde 700-750 TL civarında. Şu an işler durgun."

İHRACAT VE PERAKENDE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Fiyatlar karşılaştırıldığında, Şire Pazarı'nda ihracat odaklı satılan birinci kalite kayısının kilogramı Mustafa Çelik’te 400 TL, Osman Erşahin’de ise 400-500 TL arasında alıcı bekliyor. Şire Pazarı'ndaki ikinci kalite ürünler 300 ile 400 TL arasında değişirken, üçüncü kalite kayısılar 200 ile 350 TL arasında işlem görüyor. Üreticinin elek altı olarak tabir ettiği ürünler pazarda 200-250 TL, ıskarta ürünler ise 50 ile 80 TL arasında en düşük baremi oluşturuyor.

Buna karşılık, pazar dışında iç piyasaya yönelik perakende ve hediyelik satış yapan esnaf Arif Belikırık’ta fiyatlar neredeyse iki katına çıkıyor. Perakende tezgahlarında standart kayısı 700 TL’den satışa sunulurken, gün kurusu kayısı 750 TL’den başlıyor. Kalite ve boyuta göre sarı kayısı ve gün kurusunun kilogram fiyatı perakendecide 900 TL ile 1000 TL’ye kadar tırmanıyor.

Hem Şire Pazarı esnafının hem de pazar dışındaki perakendecinin ortak vurgusu işlerin durgun olması yönünde birleşiyor. Malatya kayısısında tüm gözler, Temmuz ayının ortasında başlayacak olan yeni hasat sezonuna çevrilmiş durumda.