Tarih, vatan toprağını korumak için ömrünü cephelerde tüketmiş bir dehanın, İstanbul ufuklarına demirlemiş düşman zırhlılarına bakıp "Geldikleri gibi giderler!" haykırışıyla yazılmaya başlanmıştı. İzmir’in işgal edildiği o kapkara günün hemen ertesi sabahı, Bandırma Vapuru Karadeniz’in hırçın dalgalarına göğüs gererek yola çıktı. O vapur, sadece etten ve kemikten oluşan bir avuç kahramanı değil; esareti asla kabul etmeyen koskoca bir ulusun namusunu, istikbalini ve hürriyet rüyasını taşıyordu. 19 Mayıs günü Tütün İskelesi’ne basılan o ilk kutsal adım; asil bir milletin şanlı şahlanışı, yüzyıllar boyu dilden dile aktarılacak bir özgürlük senfonisinin ilk notası oldu.

ESARETE VURULAN DARBENİN KİLOMETRE TAŞLARI

Karanlıktan aydınlığa, esaretten Cumhuriyete uzanan o çetin ve asil yolculuğun destansı durakları:

Samsun'da Parıldayan İnanç: Yıllar süren savaşlardan bitkin düşmüş, evlatlarını cephelerde bırakmış yorgun Anadolu halkı, liderinin gözlerindeki o çelikten iradeyi gördüğü an küllerinden yeniden doğdu.

Havza Ufuklarında İlk İsyan: İngiliz namlularının gölgesinde, tüm tehditlere meydan okuyan Mustafa Kemal Paşa, Havza'da ilk istiklal ateşini yaktı. Yapılan o ilk şanlı miting, tüm dünyaya "Bu millet zincir vurulamaz!" haykırışının ilanıydı.

Rütbelerden Sıyrılan Sivil Güç: İşgalcilerin baskısıyla görevinden alınan Mustafa Kemal, asil milletine bir sivil olarak fısıldadı. Çünkü o biliyordu ki; en büyük rütbe, vatanı için çarpan bir Türk evladının yüreğidir.

Tüm Yurdu Saran Kutsal Yangın: Samsun'da tutuşan o mukaddes kıvılcım; Amasya'da bir ihtilal bildirisine, Erzurum ve Sivas'ta sarsılmaz bir iradeye dönüştü. Dalga dalga yayılan o yangın, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin sönmez ışığı oldu.

"BİR ULUSUN DEVLEŞTİĞİ YER SAMSUN"

Milli Mücadele’nin o yüksek ruhunu ve Samsun’un tarihteki asil duruşunu aktaran Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, bu tarihi şahlanışı şu muazzam sözlerle özetliyor:

"Milli Mücadele, sadece sınırlar çizme savaşı değil; Türk milletinin milli ve manevi değerlerini, ruhunu ve asaletini koruma cihadıdır. Yorgun düşmüş, çaresiz bırakılmış bir halkın, liderinin arkasında nasıl bir dev haline gelebileceğinin dünyadaki ilk ve tek kanıtı Samsun'dur. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu merkezli o kutlu fikrin başarılacağına dair en büyük gücü ve inancı bu asil halkın gözlerinde görmüştür. Samsun, tarihin gördüğü en görkemli 'Kurtaran' şehirdir."

Bugün, o şanlı ilk adımın açtığı aydınlık yolda yürüyen Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak; bize bu cennet vatanı ve özgürlüğü miras bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, toprağa düşmüş tüm aziz şehitlerimizi minnetle, saygıyla ve sonsuz bir hayranlıkla anıyoruz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Selam olsun o şanlı ilk adıma..