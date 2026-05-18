Malatya’da deprem konutlarının yükseldiği İkizce TOKİ bölgesini şehir merkezine bağlayacak dev ulaşım projesinin ihale süreci tamamlandı ve kent halkının uzun süredir beklediği tarihi imza atıldı. Şehir içi ulaşımda İstanbul’daki Marmaray modelini andıran "banliyö hattı" dönemini resmen başlatacak proje kapsamında, Gar ile İkizce arasına 4 hatlı özel bir demiryolu koridoru kurulacak. Beylerderesi’ne inşa edilecek yeni tren köprüsüyle karayolu trafiğini tamamen boşa çıkaracak ve binlerce vatandaşa nefes aldıracak dev yatırıma dair tüm teknik detaylar ve güzergah rehberi haberimizde.

Malatya’nın deprem sonrası en büyük yerleşim merkezi haline gelen İkizce TOKİ konutları ile şehir merkezi arasındaki ulaşım sorununu kökten çözecek dev bir adım atıldı. AK Parti Malatya Milletvekilleri Abdurrahman Babacan ve Bülent Tüfenkci’nin peş peşe yaptığı açıklamalarla, kent halkının uzun süredir beklediği Malatya Hızlı Tren ve Şehir İçi Banliyö Hattı projesinin ihale sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Yatırım haberiyle birlikte vatandaşlar, şehir içi ulaşımda devrim yaratacak "banliyö hattı" kavramını ve projenin İkizce ayağının detaylarını araştırmaya başladı.

BANLİYÖ HATTI NE DEMEK?

Genel anlamıyla banliyö hattı; bir büyükşehir merkezi ile kentin çeperlerinde yer alan, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu dış yerleşim alanları (uydu kentler, TOKİ bölgeleri) arasında yüksek yolcu kapasitesi taşıyan elektrikli raylı sistemlerdir. İstanbul’daki Marmaray veya İzmir’deki İZBAN bu sistemlerin en somut örnekleri.

Malatya'da kurulacak sistem de tam olarak bu mantıkla çalışacak. Deprem morfolojisi sonrası batı aksına kayan yoğun nüfusu, sabah ve akşam saatlerinde trafik çilesi çekmeden, kısa aralıklarla sefer yapan modern trenlerle dakikalar içinde şehir merkezine ulaştıracak.

İKİZCE BANLİYÖ HATTI DETAYLARI NELER?

Milletvekilleri Babacan ve Tüfenkci’nin paylaştığı teknik detaylara göre, İkizce’ye can suyu olacak banliyö projesinin öne çıkan özellikleri şunlar:

4 HATLI ÖZEL KORİDOR

Malatya Garı ile İkizce arasındaki hat toplamda 4 şeritli bir raylı sistem şeklinde inşa edilecek. Bu hatların 2'si şehirler arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve yük taşımacılığına ayrılırken, diğer 2 hattı ise sadece kent içi çalışan banliyö trenleri kullanacak. Böylece şehir içi trafik ile ulusal tren trafiği birbirini aksatmayacak.

GÜZERGÂH VE UZUNLUK

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda tasarlanan hat; Malatya Garı’ndan başlayarak Anayurt Bulvarı güzergâhını takip edecek, Sivas Yolu aksını geçerek İkizce TOKİ konutlarına kadar uzanacak.

BEYLERDERESİ’NE YENİ KÖPRÜ

Projenin en kritik mühendislik hamlesi ise Beylerderesi üzerinde yaşanacak. Banliyö trenlerinin İkizce’ye kesintisiz ve hızlı erişebilmesi için Beylerderesi üzerine sadece trenlerin geçeceği yepyeni bir demiryolu köprüsü inşa edilecek. Bu sayede bölgedeki mevcut karayolu trafiği de nefes alacak.

HEM ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HEM ULUSLARARASI İHRACAT BİR ARADA

Özetlemek gerekirse; ihale süreci tamamlanan bu dev yatırım Malatya'ya çift yönlü bir sıçrama yaşatacak. Projenin 155 kilometrelik "Malatya-Narlı Hızlı Tren" etabı sayesinde kentin Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) doğrudan Mersin, İskenderun, Samsun ve Trabzon limanlarına bağlanarak yıllık 8,5 milyon ton yükü dünya pazarlarına ulaştıracak. Projenin kent içi ayağını oluşturan 10 kilometrelik "İkizce Banliyö Hattı" ise binlerce deprem konutunun yer aldığı batı yakasını konforlu, modern ve hızlı bir raylı sistemle merkeze kenetleyecek.