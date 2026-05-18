Türk tiyatro ve sinemasının emektar isimlerinden Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cem TV'de katıldığı bir programda katıldığı bir programda geçmişe dair kırgınlıklarını anlatırken söz aynı okulda birlikte yatılı okuduğu ünlü oyuncu İlyas Salman’a geldi. Kendisi gibi Malatyalı olan Salman’ı okul yıllarında bir ağabey ve yol gösterici olarak gördüğünü belirten Kalaycıoğlu, oyunculuk yolculuğunun henüz başındayken hemşehrilik bağına güvenerek ondan yardım istemeye karar verdiğini aktardı.

"SÜNNİ MİSİN?" SORUSU

Kalaycıoğlu, o dönem aralarında geçen ve kendisinde derin yaralar açan diyalogu şu sözlerle dile getirdi:

“İlyas Salman ile aynı okulda yatılı okuduk. Yanına gidip ‘Abi beni çalıştırır mısın? Malatya’dan geldim, hemşehriyiz’ dedim. Bana ‘Sünni misin sen?’ dedi. ‘Evet’ deyince de ‘Seninle uğraşamam’ dedi. Yanındaki çocuğu gösterip ‘Bu işe girecek, sen giremezsin’ dedi.”

Genç bir oyuncu adayıyken karşılaştığı bu ayrımcı tavır karşısında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kalaycıoğlu, sanatın ve hemşehriliğin bu tarz kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

“KENDİSİNE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Yaşanan bu olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen kırgınlığının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Halil İbrahim Kalaycıoğlu, açıklamasını net bir sitemle bitirdi. Oyuncu, İlyas Salman'a yönelik serzenişini "Kendisine hakkımı helal etmiyorum" diyerek noktaladı.

Malatyalı olan iki ünlü oyuncuyu karşı karşıya getiren bu iddia, sosyal medyada ve sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.