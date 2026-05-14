Trendyolmilla, e-ticaret ve modanın kesişimindeki platform kimliğiyle sınırları aşarak sektöre ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyoner adımın bir yansıması olarak, markanın yüzü olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, platformun couture yaklaşımını yansıtan özel tasarım elbisesiyle Cannes kırmızı halısında yürüdü.

CANNES İÇİN ÖZEL TASARIM, GLOBAL MODA DİLİ

Açıklamaya göre, Demet Özdemir'in Cannes için tercih ettiği görünüm, platform tarafından bu prestijli organizasyona özel olarak tasarlandı. Tasarım ekibinin haftalar süren yoğun çalışmalarıyla hazırlanan tasarımlar, oyuncunun stilini markanın vizyonuyla buluşturdu. Demet Özdemir'in kırmızı halı görünümü için pelerin ve tüy detaylarının bir arada kullanıldığı, dramatik etkisi yüksek bir tasarım hazırlandı. Tasarım sürecinde, estetik kadar teknik mükemmeliyet de ön planda tutuldu. İtalyan saten krep kumaşlar ve otriş kullanılarak hazırlanan elbise, modern ve feminen duruşu güçlü bir silüetle buluşturdu.

KIRMIZI HALIDAN GARDIROBA: YÜKSEK MODAYA ULAŞILABİLİR DOKUNUŞ

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, iş birliğiyle ilgili olarak,

"Cannes kırmızı halısında Trendyolmilla imzası taşımak çok büyük bir mutluluk. Yüksek modanın o ulaşılmaz gibi görünen zarafetini, herkesin kendi tarzıyla buluşturabileceği bir tasarıma dönüştürmek harika bir deneyim. Umarım bu şıklık ve vizyon, herkese ilham verir"

dedi.

Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

''Türkiye'den doğan bir moda markasının Cannes kırmızı halısında yer alması, Trendyolmilla'nın global moda yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Platform olarak, moda ile erişilebilirlik arasındaki sınırları yeniden tanımlarken; trendleri, tasarım gücünü ve erişilebilir modayı bir araya getirerek milyonlarca kadına ilham veren bir marka olmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin moda ve tasarım alanındaki üretici potansiyelini uluslararası platformlarda görünür kılmak ve bu hikayeyi güçlü bir kadın figürüyle dünyaya taşımak bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı.''