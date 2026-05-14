Olay, Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Yaylacık Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, keçilerini yaydığı alanda dengesini kaybeden 80 yaşındaki kadın, kayalık bölgeye düşerek mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık görevlileri ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışma neticesinde mahsur kaldığı yerden çıkarılan yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.
