Cengiz Kurtoğlu emekli mi oluyor, Cengiz Kurtoğlu'nun köy evi nerede, ünlü sanatçı müziği bırakacak mı gibi sorular internette en çok aratılanlar arasına girdi. İşte usta ismin sürpriz kararına dair tüm merak edilen ayrıntılar...

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, sahne aldığı İstanbul'daki son konserinde magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti. Sağlık durumundan rap müziğe kadar birçok farklı konuda samimi itiraflarda bulunan ünlü şarkıcı, asıl bombayı emeklilik planlarını anlatırken patlattı. Şarkılarının telif haklarını satıp satmayacağı sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtan Kurtoğlu, uzun süredir hayalini kurduğu o sakin hayatın sinyallerini verdi. Özellikle "memleketime dönerim" çıkışı sonrası, Cengiz Kurtoğlu'nun memleketi neresi ve Cengiz Kurtoğlu'nun Artvin'deki köy evi nasıl gibi sorgular arama motorlarında hızla zirveye yerleşti. Peki, usta sanatçı gerçekten sahneleri bırakıp o çok sevdiği çay bahçelerine mi dönüyor?

CENGİZ KURTOĞLU MÜZİĞİ BIRAKIP EMEKLİ Mİ OLUYOR?

Muhabirlerin, Sezen Aksu ve Serdar Ortaç'ın şarkı telif haklarını devretmesiyle ilgili sorduğu soruya Kurtoğlu oldukça net bir cevap verdi. Efsane şarkıcı, kendisine böyle yüklü bir teklif gelmesi halinde hiç düşünmeden kabul edeceğini açıkça dile getirdi. "Teklifi kabul eder, memleketime gider çay toplarım. Başka da hiçbir şey yapmam" diyen sanatçı, sahnelerden uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşam sürmenin özlemini çektiğini gösterdi. Kendi enerjisini "İşleyen demir paslanmaz" sözüyle özetleyen Kurtoğlu, şu an için sağlığının yerinde olduğunu vurgulasa da aklının bir köşesinde hep köy hayatı olduğunu gözler önüne serdi.

CENGİZ KURTOĞLU ARABESK ŞARKILARIN RAP OLMASINA NE DEDİ?

Konser öncesindeki röportajda yeni nesil müzik akımları da konuşuldu. Son dönemde popüler olan arabesk eserlerin rap müziğe uyarlanması furyasına Cengiz Kurtoğlu da sessiz kalmadı. Usta yorumcu, bu tarz yeniliklere kapılarını kapatmadığını belirterek genç rapçilere destek verdi. Her türlü müziği dinlediğini ve saygı duyduğunu belirten sanatçı, "Çok doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Eğer topluma ve dinleyiciye doğru mesajlar verilecekse neden olmasın?" diyerek müziğin evrensel gücüne inandığını ve yeniliklere açık olduğunu kanıtladı.

CENGİZ KURTOĞLU'NUN ARTVİN'DEKİ KÖY EVİ NEREDE?

Emeklilik açıklamalarının hemen ardından gözler, ünlü şarkıcının memleketindeki o meşhur eve çevrildi. Usta ismin baba ocağı olarak tanımladığı ve her fırsatta kaçıp kafa dinlediği köy evi, Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alıyor. Karadeniz'in eşsiz yeşillikleri arasında, uçsuz bucaksız çay ve lahana bahçeleriyle çevrili olan bu ev, aslında televizyon izleyicilerine pek yabancı değil. Yıllar önce 'Evrim Akın ile Ev Kuşu' programında ekranlara gelen bu huzur dolu yuva, şimdilerde sanatçının sığınacağı son liman olarak yeniden gündeme oturdu. Şehrin gürültüsünden, stresinden ve yoğun konser temposundan bunaldıkça soluğu Arhavi'de alan Kurtoğlu, "Gider çay toplarım" diyerek işte bu doğa harikası köyündeki sade yaşamı işaret etti.