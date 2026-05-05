Malatya’da bugün yaşamını yitiren vatandaşlarımıza dair bilgiler, şehrin farklı noktalarındaki taziye adresleri ve defin yerleri belli oldu. 5 Mayıs Salı günü Malatya merkez ve ilçelerinde toplam 6 vatandaşımız ebediyete uğurlandı.

BUGÜN MALATYA'DA VEFAT EDENLERİN İSİMLERİ VE TAZİYE ADRESLERİ

HATİCE MEMİŞ Yaş: 86 Defin Yeri: Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

KEMAL SATILMIŞ Yaş: 66 Defin Yeri: Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

VAHAP İLİŞ Yaş: 73 Defin Yeri: Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

MAHBİBİYE ÖZKÖK Yaş: 66 Defin Yeri: Arapgir Kaynak Mahallesi Mezarlığı Taziye Adresi: Kaynak Mahallesi, Arapgir / Malatya

MEMET ÖZCAN Yaş: 81 Defin Yeri: Yazıhan Durucasu Mahallesi Mezarlığı Taziye Adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan / Malatya

TAMAM KARAMAN Yaş: 88 Defin Yeri: Arguvan Mezarlığı Taziye Adresi: Arguvan / Malatya

