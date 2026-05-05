Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi ise 2025 mali yılı kesin hesabı oldu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve encümen incelemesinden geçen kesin hesap cetvelleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında meclisin onayına sunuldu. Yapılan sunumda, belediyenin bütçe performansı ve harcama kalemleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

2025 yılı gider bütçesi 2 milyar 150 milyon TL olarak belirlenirken, yıl sonunda toplam harcama 2 milyar 38 milyon 362 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece gider bütçesinde gerçekleşme oranı %94,80 oldu. En büyük harcama kalemini 1 milyar 223 milyon TL ile mal ve hizmet alımları oluştururken, sermaye giderleri için 514 milyon TL harcama yapıldı.

Fonksiyonel dağılıma bakıldığında en yüksek pay 1 milyar 219 milyon TL ile genel kamu hizmetlerine ayrıldı. Bunu 755 milyon TL ile iskan ve toplum refahı hizmetleri takip etti.

Gelir tarafında ise hedeflerin gerisinde kalındı. 2 milyar 150 milyon TL olarak öngörülen gelir bütçesine karşılık, yıl sonunda 1 milyar 684 milyon 875 bin TL gelir elde edildi. Gelir gerçekleşme oranı yüzde 78,37 olarak kayıtlara geçti. En yüksek gelir kalemi 1 milyar 292 milyon TL ile “diğer gelirler” olurken, vergi gelirleri 184 milyon TL seviyesinde kaldı.

Öte yandan, yıl içinde tahakkuk eden toplam 1 milyar 921 milyon TL’nin 257 milyon 714 bin TL’lik kısmı 2026 yılına devretti.

Taşınır hesap cetvellerine göre ise belediyenin toplam taşınır varlığı 500 milyon TL’yi aşarken, bunun 345 milyon 996 bin TL’si 2026 yılına devredildi.

Hazırlanan tüm cetvellerin mevzuata uygun olduğu, gelirlerin kanunlar çerçevesinde tahsil edildiği ve bütçe dışı harcama yapılmadığının tespit edildiğini belirtilerek kesin hesap meclis onayına sunuldu.