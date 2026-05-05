Çevreyolu'nda seyir halindeki iki sürücü arasındaki sözlü atışma, yerini dakikalar süren bir arbedeye bıraktı. Trafiğin ortasında savrulan yumruklar ve "Yardım edin" diye feryat eden kadının çığlıkları çevredeki vatandaşlarda büyük panik yarattı. İşte cep telefonu kamerasına yansıyan o korku dolu anlar...

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Olayın şiddeti çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öfkeli sürücülerin araçlarından inerek birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. Arbedenin ortasında kalan bir kadının ise yardım çığlıkları atarak tarafları ayırmaya çalışması, olayın vahametini gözler önüne serdi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki diğer sürücülerin ve vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışılan kavga, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.