Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin huzurunu bozmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. 4 Mayıs 2026 tarihinde Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) gerçekleştirilen rutin denetimler, dev bir operasyona dönüştü. Güvenlik güçlerinin radarına takılan bir şüphelinin üzerinden çıkan binlerce sentetik ecza hapı, sokağa yayılmadan ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS ANINDA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, narkotik ekiplerinin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada:

2 bin 970 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs anında gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, gençleri zehirleyerek geleceğimizi karartmaya çalışan "sokak satıcıları" ve "zehir tacirlerine" karşı mücadelenin sıfır toleransla süreceği vurgulandı. MAŞTİ’deki bu başarılı operasyon, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığın bir kez daha altını çizdi.