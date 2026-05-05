Malatya’nın kalbi Battalgazi’de, sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek bir projeye imza atılıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın bizzat takibiyle başlatılan "Asrın Çınarları" projesi, ilçede yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara umut ışığı oldu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 100’e yakın hane ziyaret edildi. Ancak bu sadece başlangıç; hedeflenen nokta, ilçede çalınmadık tek bir yaşlı kapısı bırakmamak.

SADECE ZİYARET DEĞİL, TAM DESTEK!

Belediye ekipleri, gittikleri evlerde sadece hal hatır sormakla kalmıyor; adeta birer evlat şefkatiyle yaşlıların eksiklerini yerinde tespit ediyor. Ziyaretlerin içeriğinde öne çıkanlar şunlar:

İhtiyaç Analizi: Evdeki temel gıda, temizlik veya onarım ihtiyaçları anında kayıt altına alınıyor.

Hızlı Çözüm: Tespit edilen eksikler, belediyenin imkanlarıyla vakit kaybetmeden gideriliyor.

Gönül Alma: Yaşlılara özel hazırlanan çeşitli hediyeler takdim edilerek, kendilerini değerli hissetmeleri sağlanıyor.

Başkan Taşkın,

"Yaşlılarımız bizim toplumumuzun hafızası, bereketi ve rehberidir. Onların duası, bizim en büyük gücümüzdür"

dedi.

"KAPIMIZDA GÖRÜNCE DÜNYALAR BİZİM OLDU"

Ekipleri karşılarında gören yaşlı vatandaşların yaşadığı mutluluk ise görülmeye değerdi. Uzun süredir kapısı çalınmayan pek çok vatandaş, hatırlandıkları için gözyaşlarını tutamazken;

"Belediyemizi ve ekipleri kapımızda görünce çok mutlu olduk. Bizleri unutmayan Başkanımız Bayram Taşkın’dan Allah razı olsun"

sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.