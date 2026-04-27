Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.42'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.36 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca saat 15.41’de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı da oldu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin yaptığı yorumda, “Alhanuşağı-Malatya’da 4,2 deprem oldu. Deprem tanımlanmamış bir fay üzerinde. Bu fay yaklaşık 20 km uzunlukta. Fay DAF’a 18 km uzakta ve sol yönlü, doğrultu atımlı. Endişe edecek bir durum yok. Geçmiş olsun” sözlerine yer verdi.

Naci Görür, depremin yaşandığı fayın görüntüsünü de harita üzerinden paylaştı. (Yukarıda)