Türkiye’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek yeni konut projelerine ilişkin satış, ödeme ve teslim sürecinin ayrıntıları belli oldu. Dar ve orta gelir grubunun konut sahibi olmasını amaçlayan projede, başvuru sürecinden teslim aşamasına kadar izlenecek yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan bilgilere göre, projede hak sahibi olan vatandaşlar için ilk adım sözleşme imzalama süreci olacak. Bu aşamada alıcılardan yüzde 10 oranında peşinat ödemesi alınacak. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte taksit ödemeleri de eş zamanlı olarak başlayacak. Böylece hak sahipleri, henüz konut teslim edilmeden önce ödeme planına dahil edilmiş olacak.

Sözleşmelerin, konutların teslim tarihinden yaklaşık bir yıl önce imzalanacağı ifade edilirken, bu süreçte düzenli ödeme yapan hak sahiplerinin teslim aşamasına sorunsuz şekilde geçmesi hedefleniyor. Sisteme göre, alıcıların en az bir yıllık taksit ödemesini tamamlamasının ardından konut teslimleri gerçekleştirilecek.

Takvime ilişkin detaylara bakıldığında, ilk konut teslimlerinin Mart 2027’de başlaması planlanıyor. Projenin tamamının ise Mart 2028 itibarıyla bitirilmesi öngörülüyor. Bu süreçte etap etap teslimlerin yapılacağı ve hak sahiplerinin belirlenen program dahilinde konutlarına kavuşacağı belirtiliyor.

Ödeme planı kapsamında vatandaşlara uzun vadeli finansman imkânı sunuluyor. Yüzde 10 peşinatın ardından kalan borç için 240 aya kadar vade seçeneği sağlanacak.