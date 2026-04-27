Malatyalı yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar bugün güne hareketli bir piyasa ile uyandı. 27 Nisan 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranını güncelledi.

MALATYA’DA ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

MALATYA KUYUMCULAR ODASI GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ (27 NİSAN 2026)

Yatırım Altınları:

Cumhuriyet 2.5: Alış 108.900 TL | Satış 114.300 TL

Ata Lira / Reşat: Alış 45.340 TL | Satış 48.250 TL

Liralık Altın: Alış 43.560 TL | Satış 45.720 TL

Takı ve Küçük Yatırım:

Yarım Altın: Alış 21.780 TL | Satış 22.860 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.890 TL | Satış 11.430 TL

Gram ve Ayar Bazlı Fiyatlar:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.760 TL | Satış 6.980 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.210 TL | Satış 6.640 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.810 TL | (Satış piyasa koşullarına göre belirleniyor)

Küresel ve Teknik Göstergeler:

Ons Altın: 4.712,77 $

MKO (Malatya Kuyumcular Odası) Endeksi: 6.840,84 ₺