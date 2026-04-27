Malatya’da bugün hava parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Gün içerisinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, bazı noktalarda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Ancak yağış anında rüzgârın yer yer kuvvetini artırabileceği ifade edildi.

Özellikle kısa süreli ama etkili yağışların ciddi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı. Öte yandan, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler devam ediyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20 derece,

Akçadağ: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 21 derece,

Arapgir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece,

Arguvan: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece,

Battalgazi: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22 derece,

Darende: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22 derece,

Doğanşehir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece,

Doğanyol: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22 derece,

Hekimhan: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece,

Kale: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22 derece,

Kuluncak: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece,

Pütürge: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece,

Yazıhan: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 23 derece,

Yeşilyurt: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 21 derece.